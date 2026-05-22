Селиваненко рассказал, что для Мирры будет главным на «РГ»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко рассказал, что для восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой будет главным на Открытом чемпионате Франции — 2026.

«Мирра готова обыгрывать любых соперниц, главное – сохранять эмоциональную свежесть», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева в первом круге сыграет с представительницей Франции Фионой Ферро (200-я в рейтинге). В прошлом сезоне россиянка дошла до четвертьфинала соревнований, где уступила Лоис Буассон из Франции со счётом 6:7 (6:8), 3:6.