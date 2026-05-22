Фриц — о недовольстве призовыми на ТБШ: мы считаем неуважительным просто игнорировать нас

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о недовольстве игроков призовыми деньгами на турнирах «Большого шлема».

«Я участвовал в обсуждениях с другими игроками, практически со всеми ведущими игроками тура. И, честно говоря, дело не в желании заработать больше денег. Дело в желании добиться справедливости. По мере того, как турниры приносят больше дохода, мы хотим, чтобы распределение отражало это. Когда видишь обратное и нашу долю уменьшают, это разочаровывает.

Мы были достаточно терпеливы и умеренны в своих просьбах. И я думаю, что все мы считаем неуважительным просто игнорировать нас, когда теннис переживает один из своих самых успешных периодов. Просьбы о взносах в пенсионный фонд или улучшении условий кажутся мне вполне разумными. ATP делает это уже давно, и турниры «Большого шлема» приносят огромную часть дохода этому виду спорта. Я не думаю, что мы просим чего-то неразумного», — сказал Фриц на пресс-конференции.