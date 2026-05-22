«Игрокам не следует угрожать таким образом». Фриц — о возможном бойкоте ТБШ

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал высказывания теннисистов о возможном бойкоте турниров «Большого шлема».

«Я не хочу просто так разбрасываться словом «бойкот». Это очень серьёзный вопрос, и я думаю, что игрокам не следует угрожать таким образом, если мы действительно не готовы это выполнить. Но наступает момент, когда что-то должно измениться, если нас продолжают игнорировать. Вероятно, этот разговор придётся провести», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Тейлор Фриц сыграет на «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге соревнований он встретится со своим соотечественником Нишешем Басаваредди.

