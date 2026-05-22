В федерации тенниса Казахстана оценили шансы Бублика на «РГ»

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев оценил шансы 10-й ракетки мира Александра Бублика на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Александр Бублик находится в неплохой форме. В грунтовом сезоне он показал неплохие результаты, в том числе провёл хороший матч с Карлосом Алькарасом – были шансы на победу. Однако Александр всё ещё продолжает набирать форму, с каждым поединком выглядит всё лучше.

Прошлый год показал, что Бублик может очень хорошо играть на грунте: хороший «Ролан Гаррос», турниры в 250. Он работает, продолжает прогрессировать, пребывает в отличном настроении и готовится к Парижу. Всем нам интересно, как сложится для него этот «Ролан Гаррос», ведь мы помним прошлогоднее выступление. Ждём жеребьёвки, сетки — от этого тоже будет зависеть многое», — сказал Доскараев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

