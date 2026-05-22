Веснина включила Медведева в список фаворитов «РГ», помимо Синнера

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина назвала россиянина Даниила Медведева, немца Александра Зверева, француза Артюра Фиса и итальянца Янника Синнера фаворитами «Ролан Гаррос» — 2026.

«Помимо него, я бы назвала, конечно, Даниила Медведева, Александра Зверева и Артюра Фиса. Но должно сложиться слишком много факторов – Янник Синнер невероятно силён психологически. Однако с физической точки зрения у меня возникли к нему вопросы после турнира в Риме, когда у него случилась то ли паническая атака, то ли не знаю что. Посмотрим, как Янник будет это проходить и кто сможет доставить ему проблемы уже на первой неделе «Ролан Гаррос», когда тратится слишком много сил. Всегда сложно начинать турнир «Большого шлема», и от этого зависит, как далеко зайдёт Янник. Однако в целом, конечно, Синнер – сильнейший теннисист, и его победа на «Ролан Гаррос» будет вполне логичной», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.