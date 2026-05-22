«Нас не слушают. Нам не отвечают». Рублёв — о конфликте с организаторами «Большого шлема»

13-я ракетка мира Андрей Рублёв объяснил сокращение общения теннисистов на пресс-конференции перед «Ролан Гаррос». Этот жест является признаком конфликта теннисистов с функционерами турнира по причине, связанной с призовыми для спортсменов.

«Когда годами пытаешься общаться и работать с кем‑то, а это не приносит результата, и никто не обращает на тебя внимания… в какой‑то момент чувствуешь, что нужно что‑то предпринять, привлечь их внимание.

Мы пытаемся объяснить им некоторые вещи — то, что можно было бы сделать лучше. Речь идёт не только о деньгах, есть множество других аспектов… но нас не слушают. Нам не отвечают. Приведу пример: отправляешь официальное письмо — и никто не отвечает в течение нескольких месяцев. Мы настолько вам безразличны, что вы даже не утруждаете себя общением с нами?

Мы стараемся сделать что‑то для развития тенниса, чтобы всем было комфортно, но всё не может идти только в одном направлении, а вы при этом используете игроков — так дела не делаются. Мы просто хотим общения, мы полностью открыты: мы уже обсуждали пенсии, бонусный пул… Мы просим, чтобы нас выслушали и пошли с нами на контакт. Чем всё это закончится?» — приводит слова Рублёва Punto de Break.

