Вихлянцева: Джокович может надеяться на полуфинал «РГ»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о возможностях 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», 39-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича завоевать титул чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026.

«Хотя Новак Джокович и не показывает невероятных результатов на «Мастерсах» в последнее время, на ТБШ он может себя проявить. Новак – игрок другого уровня, он распределяет нагрузку и не ездит на все турниры. И удивительно, что без подготовительных турниров он может играть так хорошо. Но это опыт, огромное число матчей.

Думаю, что Джокович может надеяться на полуфинал, если попадёт в часть сетки, где нет Янника Синнера. Хочется ждать сенсацию, к тому же это 25-й ТБШ для Новака. Однако мне кажется, что ему будет не так комфортно на грунте, хоть он и любит Париж. Там его кто-то сможет остановить, а вот на Уимблдоне… Вот там будет интересно», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.