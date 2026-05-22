Петрова: Мирру будут побаиваться на «Ролан Гаррос»

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова поделилась ожиданиями от выступления восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Мирра действительно провела хороший, насыщенный грунтовый сезон. Никакой помехой для неё это не станет – наоборот, это большой плюс. Андреева набрала уверенность на этом покрытии, и многие будут её побаиваться. Усталость вряд ли там большая накопилась. Сейчас идёт тренировочная неделя, где она уже на кортах «Ролан Гаррос» играет с лучшими теннисистами. Для Мирры не будет сюрпризом, что на некоторых кортах скорость другая», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.