Веснина назвала факторы, которые нужны Медведеву для успеха на «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина рассказала, что нужно чемпиону US Open — 2021 россиянину Даниилу Медведеву для успеха на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Я считаю, что Даниил Медведев реально может хорошо сыграть на «Ролан Гаррос». У него отличная форма, но всё зависит от большого числа крайне важных для Даниила факторов. Нужно, чтобы не шёл дождь, чтобы корт был достаточно быстрый и сухой. Когда он мокрый, тяжёлый, мячи тяжёлые, а Медведев будет играть против неудобных для него соперников – будет непросто. Но Даниил умеет играть на турнирах «Большого шлема», на важных этапах. Поэтому я думаю, что у Даниила очень хорошие шансы на этом «Ролан Гаррос», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

