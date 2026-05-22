Янчук: пик Швёнтек пройден. Соболенко и Мирра могут играть с ней на равных

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что белорусская теннисистка Арина Соболенко и россиянка Мирра Андреева могут играть на равных с представительницей Польши Игой Швёнтек.

«Пик Швёнтек уже пройден, к ней подбирают ключики многие теннисистки. Не только Соболенко, но и даже Мирра Андреева может играть с ней на равных. Швёнтек не хватает стабильности – её быстрые удары имеют повышенный риск. Ига подвержена ошибкам в ответственные моменты, а теперь её игру понимают лучше», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Теннисистки сыграют на «Ролан Гаррос» — 2026, который пройдёт с 24 мая по 6 июня. Действующая чемпионка соревнований — американка Кори Гауфф.

