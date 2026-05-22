Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петрова оценила борьбу Соболенко и Рыбакиной за звание первой ракетки мира

Петрова оценила борьбу Соболенко и Рыбакиной за звание первой ракетки мира
Комментарии

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова оценила борьбу белорусской теннисистки Арины Соболенко и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной за звание первой ракетки мира.

«Конечно, Елена будет стараться и думать о возможности стать первой ракеткой мира. Но двигаться туда не так сложно, как остаться и закрепиться. Это мотивация для Рыбакиной, и она, конечно, постарается воспользоваться этой возможностью. А вот для Арины Соболенко это, наоборот, может стать грузом ответственности: она должна сыграть хорошо, ведь в противном случае Рыбакина может обойти её в рейтинге. Это может придавать скованности и быть дополнительной ношей на плечах Соболенко.

Это будет очень интересное противостояние, где одной надо сохранить своё первое место, а другой — очень интересно и заманчиво снять Арину с трона», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»
Эксклюзив
Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android