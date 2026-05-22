Петрова оценила борьбу Соболенко и Рыбакиной за звание первой ракетки мира

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова оценила борьбу белорусской теннисистки Арины Соболенко и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной за звание первой ракетки мира.

«Конечно, Елена будет стараться и думать о возможности стать первой ракеткой мира. Но двигаться туда не так сложно, как остаться и закрепиться. Это мотивация для Рыбакиной, и она, конечно, постарается воспользоваться этой возможностью. А вот для Арины Соболенко это, наоборот, может стать грузом ответственности: она должна сыграть хорошо, ведь в противном случае Рыбакина может обойти её в рейтинге. Это может придавать скованности и быть дополнительной ношей на плечах Соболенко.

Это будет очень интересное противостояние, где одной надо сохранить своё первое место, а другой — очень интересно и заманчиво снять Арину с трона», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.