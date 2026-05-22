Александрова и Данилина проиграли в полуфинале турнира WTA-500 в Страсбурге в паре

Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и представительницы Казахстана Анны Данилиной проиграла в полуфинале турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). Они уступили Габриэле Дабровски из Канады и Луизе Стефани из Бразилии со счётом 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. В её рамках Александрова и Данилина два раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Дабровски и Стефани ни одного эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

За титул Дабровски и Стефани поспорят с парой Улрикке Эйкери (Норвегия) — Куинн Глисон (США).

