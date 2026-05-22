«Это было невыносимо». Тейлор Фриц — о восстановлении после травмы колена

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, как прошло восстановление после травмы колена.

«После Майами моя команда подошла ко мне и сказала: «Ты можешь поехать в Монте-Карло или на любой другой турнир, но мы с тобой не поедем». В тот момент решение стало довольно простым. Я хотел играть в Мадриде и Риме, но реальность такова, что я играл матч, принимая противовоспалительные препараты, чувствовал себя хорошо во время игры, а потом снова испытывал сильную боль, даже принимая их. Это было невыносимо.

Приоритетом было быть в хорошей форме к травяному сезону. Все эти небольшие шаги и изменения направления движения по траве очень сильно нагружают колено, поэтому мы решили сделать перерыв, чтобы полностью его восстановить. Сейчас я чувствую, что преодолел самую сложную часть и могу вернуться к соревнованиям, не слишком сильно раздражая его», — сказал Фриц на пресс-конференции.

