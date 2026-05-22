«Меня всё устраивает». Андрей Рублёв — о работе с Маратом Сафиным

13-я ракетка мира Андрей Рублёв ответил на вопрос о работе с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

«Меня всё устраивает. Я вижу прогресс, я вижу, я его чувствую. Конкретно, если брать так, когда Марат был на турнирах, не получалось показать результат, ну, окей, так получилось. К этому надо относиться с юмором. Поэтому, когда Марат был единственным из команды на турнире и получилось сыграть четвертьфинал, поэтому и относились с юмором, что наконец-то хоть четвертьфинал сыграли. А так здесь же надо смотреть не по результатам, а по тому, как ты чувствуешь, как ты играешь, как идут тренировки, есть ли прогресс, потому что результат — это уже второстепенное, которое меняется за одну удачную неделю», — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

