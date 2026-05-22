Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фриц — о Синнере: он умудряется пресечь любые попытки отыграться

Фриц — о Синнере: он умудряется пресечь любые попытки отыграться
Комментарии

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что нужно, чтобы одолеть четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Чтобы победить его сейчас, нужно сыграть невероятно и взять важные очки. Именно это он делает лучше всех. Даже когда у соперников есть шансы, он умудряется пресечь любые попытки отыграться. Также нужно, чтобы у него был плохой день или он почувствовал волнение, но таких признаков он не показывал», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Тейлор Фриц сыграет на «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге соревнований он встретится с соотечественником Нишешем Басаваредди.

Материалы по теме
«Это было невыносимо». Тейлор Фриц — о восстановлении после травмы колена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android