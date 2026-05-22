Фриц — о Синнере: он умудряется пресечь любые попытки отыграться

Восьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что нужно, чтобы одолеть четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Чтобы победить его сейчас, нужно сыграть невероятно и взять важные очки. Именно это он делает лучше всех. Даже когда у соперников есть шансы, он умудряется пресечь любые попытки отыграться. Также нужно, чтобы у него был плохой день или он почувствовал волнение, но таких признаков он не показывал», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Тейлор Фриц сыграет на «Ролан Гаррос» — 2026. В первом круге соревнований он встретится с соотечественником Нишешем Басаваредди.