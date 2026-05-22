«Не можешь лишнего слова сказать». Рублёв — о диалоге с Сафиным в матче с Синнером

13-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о диалоге с Маратом Сафиным по ходу матча с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия).

— Во время матча с Янником [в Риме] очень много контента получилось из-за того, что очень клёвый микрофон стоял рядом с Маратом и было слышно, как, ну, в основном он говорит, вы переговариваетесь. В целом обычно примерно то же самое [говорите], просто это в трансляцию так не попадает? Или это какой-то особенный пример, потому что, ну, суперважный соперник, что-то такое?

— Да, я думаю, из-за того, что да, просто микрофоны уже слишком везде понаставлены, что ты не можешь лишнего слова сказать, и поэтому так получилось. Плюс-минус Марат всегда и на тренировках, и на играх [проявляет] такого стиля поддержку. Просто где-то на турнирах более адекватно [работают] с микрофонами, где-то — уже совсем внаглую, что ты можешь даже сам с собой разговаривать, не слыша свой голос во время матча из-за того, что в микрофоны на трансляции все слышат этот монолог. И как бы это уже чересчур тоже, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.