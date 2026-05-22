«Отсутствие Карлоса ещё больше повышает его шансы». Джокович — о Синнере на «РГ»-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о достижении лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера, который завоевал титулы на каждом из девяти «Мастерсов», а также прокомментировал шансы итальянца на победу на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Хочу ещё раз поздравить его. Я уже сделал это в соцсетях, однако повторю: для него и для его команды это невероятное достижение. Мы много говорили, как впечатляет он на всех покрытиях. Возможно, некоторые сомневались, сможет ли он быть так же доминирующим на грунте, как на харде, но он доказал, что да. Быть одним из двух единственных игроков в истории, кому удалось завоевать «Золотой Мастерс», — это чрезвычайно трудно. Я это прекрасно понимаю. Поэтому поздравляю его — это огромное достижение. Да и он очень молод, у него ещё масса времени впереди.

Думаю, он также претендует здесь на карьерный «Шлем», если я не ошибаюсь. Вероятно, он сейчас в лучшей форме в своей карьере. А отсутствие Карлоса ещё больше повышает его шансы продолжать выигрывать турниры «Большого шлема». Мы все здесь стараемся одолеть его и помешать ему дальше накапливать титулы», — сказал Джокович на пресс-конференции.