Каспер Рууд — Мариано Навоне: результат матча 22 мая, счёт 0:2, 1/2 финала турнира в Женеве

Каспер Рууд не смог выйти в финал турнира в Женеве, уступив Мариано Навоне
17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в финал турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария). В полуфинале он уступил аргентинцу Мариано Навоне (42-й в рейтинге) со счётом 5:7, 2:6.

Женева. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 15:10 МСК
Каспер Рууд
17
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Мариано Навоне
42
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Рууд один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Навоне один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

За титул соревнований в Женеве Мариано Напоне поспорит с победителем матча Лёнер Тьен (США) — Александр Бублик (Казахстан). Встреча начнётся в 17:05 мск.

