Каспер Рууд не смог выйти в финал турнира в Женеве, уступив Мариано Навоне

17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в финал турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария). В полуфинале он уступил аргентинцу Мариано Навоне (42-й в рейтинге) со счётом 5:7, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Рууд один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Навоне один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

За титул соревнований в Женеве Мариано Напоне поспорит с победителем матча Лёнер Тьен (США) — Александр Бублик (Казахстан). Встреча начнётся в 17:05 мск.