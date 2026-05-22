Каспер Рууд не смог выйти в финал турнира в Женеве, уступив Мариано Навоне
Поделиться
17-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в финал турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария). В полуфинале он уступил аргентинцу Мариано Навоне (42-й в рейтинге) со счётом 5:7, 2:6.
Женева. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 15:10 МСК
17
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
42
Мариано Навоне
М. Навоне
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Рууд один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Навоне один эйс, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
За титул соревнований в Женеве Мариано Напоне поспорит с победителем матча Лёнер Тьен (США) — Александр Бублик (Казахстан). Встреча начнётся в 17:05 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2026
-
17:31
-
17:24
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:54
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:38
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:53
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:13
-
14:10
-
14:00
-
13:55