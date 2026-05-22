Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Наварро — Энн Ли, результат матча 22 мая 2026, счёт 2:0, 1/2 финала; WTA 500 Страсбург

Наварро вышла в финал «пятисотника» в Страсбурге после победы над Энн Ли
Комментарии

39-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в финал «пятисотника» в Страсбурге после победы над соотечественницей Энн Ли, занимающей в мировом рейтинге 30-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Страсбург. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 15:40 МСК
Эмма Наварро
39
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Энн Ли
30
США
Энн Ли
Э. Ли

По ходу мачта Наварро не сделала ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Ли подала навылет один раз, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных.

В финале Наварро сразится с победительницей матча между Викторией Мбоко (Канада) и Жаклин Кристиан (Румыния).

Сетка «пятисотника» в Страсбурге
Материалы по теме
«Я знаю, чего ожидать». Мирра готова к выходкам французов на старте «Ролан Гаррос»
«Я знаю, чего ожидать». Мирра готова к выходкам французов на старте «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android