Наварро вышла в финал «пятисотника» в Страсбурге после победы над Энн Ли
39-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в финал «пятисотника» в Страсбурге после победы над соотечественницей Энн Ли, занимающей в мировом рейтинге 30-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.
Страсбург. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 15:40 МСК
По ходу мачта Наварро не сделала ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Ли подала навылет один раз, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных.
В финале Наварро сразится с победительницей матча между Викторией Мбоко (Канада) и Жаклин Кристиан (Румыния).
