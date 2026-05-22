Вихлянцева: мне не кажется, что Рыбакина покажет что-то в Париже

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила перспективы второй ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной на высокий результат на предстоящем «Ролан Гаррос».

«У Елены Рыбакиной есть шанс занять первую строчку мирового рейтинга, но мне не кажется, что она сможет что-то показать в Париже. Мы видим, что она очень много работает и трудится, показывает отличные результаты. Однако грунтовое покрытие пока ей не близко. Если где-то она может обойти Соболенко, то это Уимблдон», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Основная сетка «Ролан Гаррос» стартует в Париже 24 мая.