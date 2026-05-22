Доскараев: Рыбакина позитивно настроена перед «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев считает, что вторая ракетка мира Елена Рыбакина обладает позитивным настроем на предстоящий «Ролан Гаррос».

«У Лены были хорошие шансы на грунтовых «тысячниках». Она подходила к ним в хорошей форме, но чуть не хватило против Потаповой и Свитолиной. На «Ролан Гаррос» настрой тоже, безусловно, позитивный. Лена тренируется, готовится. Это турнир самых достойных, который все мечтают выиграть, однако также это очень непростой турнир. Две недели на грунте, все факторы должны сойтись. Но мы ждём, что Рыбакина пройдёт как можно дальше, хотя загадывать сразу титул – тоже неправильно. Нужно идти от матча к матчу, многое будет зависеть от физического состояния, климатических условий, которые играют большую роль, если учитывать атакующий теннис Лены», — сказал Доскараев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.