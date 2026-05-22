Вихлянцева: в Риме Медведев напряг Синнера, вывел его из зоны комфорта

Российская экс-теннисистка Наталья Вихлянцева оценила шансы российского теннисиста Даниила Медведева на Роллан Гаррос.

«Медведев для многих будет считаться фаворитом, а мне будет интересно посмотреть, как он начнёт. Будто бы ему самому эти первые раунды всегда даются сложнее, чем более поздние, когда Даниил набирает обороты. Даже при хорошей серии турниров, хороших выступлениях в последнее время. Тут вопрос в настрое: если первые круги Медведев пройдёт, то сможет побороться за место в четвертьфинале или полуфинале. В Риме Даниил немножко напряг Янника Синнера, вывел его из зоны комфорта. Но мне кажется, что на ТБШ его максимум – полуфинал. Не верю, что Медведев сможет пройти дальше, если попадёт на того же Синнера. Если он окажется в нижней части сетки, наверное, можно надеяться даже на финал,» — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.