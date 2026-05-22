Янчук рассказал, чего не хватает Рыбакиной

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, чего для более стабильных результатов не хватает второй ракетке мира казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной.

«Ей немножко не хватает уверенности, в некоторых моментах Елена ошибается. Не хватает и остроты, стабильности», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Лучшим достижением Рыбакиной на грунтовом турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» является четвертьфинальный круг. Елена дошла до него дважды: в 2021 и 2024 годах.

Женский «Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 24 мая по 6 июня. Его действующей чемпионкой является четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф.