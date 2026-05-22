Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2026
142-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2026, в финале квалификации турнира обыграл немца Тома Генча, занимающего в мировом рейтинге 219-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.
Ролан Гаррос — квалификация (м). Финал
22 мая 2026, пятница. 14:30 МСК
219
Том Генч
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 4
|6
142
Роман Сафиуллин
По ходу матча Генч подал навылет пять раз, сделал девять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из семи заработанных. Сафиуллин сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.
Ранее в основную сетку «Ролан Гаррос» вышли две российские теннисистки — Елена Приданкина и Алина Корнеева.
