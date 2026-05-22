Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Том Генч — Роман Сафиуллин, результат матча 22 мая 2026, счёт 1:2, финал; квалификация «Ролан Гаррос» 2026

Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

142-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2026, в финале квалификации турнира обыграл немца Тома Генча, занимающего в мировом рейтинге 219-е место. Встреча соперников продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Ролан Гаррос — квалификация (м). Финал
22 мая 2026, пятница. 14:30 МСК
Том Генч
219
Германия
Том Генч
Т. Генч
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 4
6 		6 4 6
         
Роман Сафиуллин
142
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

По ходу матча Генч подал навылет пять раз, сделал девять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из семи заработанных. Сафиуллин сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

Ранее в основную сетку «Ролан Гаррос» вышли две российские теннисистки — Елена Приданкина и Алина Корнеева.

Основная сетка "Ролан Гаррос" - 2026
Материалы по теме
Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»
Эксклюзив
Мирра готова взять титул, Синнер почти непобедим? Чего ждать от «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android