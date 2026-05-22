Селиваненко: очевидно, что Соболенко нацелена на очередную победу на ТБШ

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко рассказал, с чем связан ранний вылет первой ракетки миры белоруски Арины Соболенко в Риме и какие у неё цели на «Роллан Гаррос».

«Арина после чемпионского и эмоционально насыщенного отрезка в американской серии неизбежно чуть сбавила темп, достаточно рано закончила в Риме и, очевидно, нацелена на очередную победу в турнире «Большого шлема»,» — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Арина Соболенко в первом круге «Роллан Гаррос» сыграет с испанкой Джессикой Бузас Манейро. Встреча состоится 24 мая в 12:00 мск.