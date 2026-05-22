Вихлянцева: Соболенко входит в топ-3 фаворитов «РГ»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева считает первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко одним из фаворитов предстоящего «Ролан Гаррос».

«Соболенко всегда может нас порадовать как в позитивном смысле, так и в негативном. Так было в Риме, выступление в Мадриде тоже оказалось не таким ярким. Арина не провела такую грунтовую подготовку, которую от неё ожидали. В Париже, как у первой ракетки мира, первые круги для неё будут не такими сложными. Вопрос в том, как Соболенко настроится эмоционально. Она умеет это делать, но иногда может выпадать из игры и очень сильно хотеть трофей, из-за чего игра начинает складываться не лучшим образом. Арина – великая теннисистка. Вопрос именно к ней, а ещё – приедет ли тренер по фитнесу. Но я думаю, что она фаворитка «Ролан Гаррос», но есть и другие, кто для меня располагается выше в этом импровизированном рейтинге. Однако Арина – в топ-3», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

