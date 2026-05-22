Янчук: если Соболенко справится с собой, ей нет равных. Сносит всех

Заслуженный тренер РСФСР и бывший советский теннисист Виктор Янчук рассказал, что нужно первой ракетке мира Арине Соболенко для побед на турнирах.

«Соболенко – особенная теннисистка, которая в первую очередь пытается справиться сама с собой. И если Арине это удаётся, ей нет равных – сносит всех. Но при сильном напряжении Соболенко начинает волноваться, машина начинает забиваться. Однако на «Ролан Гаррос» у Арины шансы отличные. Если бы она лучше управляла собой, выиграла бы уже штук 10 турниров «Большого шлема», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Арина Соболенко в первом круге «Роллан Гаррос» сразится с испанкой Джессикой Бузас Манейро. Встреча состоится 24 мая в 12:00 мск.

