Игнасио Бусе стал первым финалистом турнира АТР-500 в Гамбурге

57-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе в полуфинале «пятисотника» в Гамбурге обыграл соперника из США Александра Ковачевича, занимающего в мировом рейтинге 94-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

По ходу матча Ковачевич не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Бусе подал навылет один раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из пяти.

В финале соперником Бусе станет победитель матча между Томми Полом и Алексом де Минором. Действующий победитель турнира — Флавио Коболли.