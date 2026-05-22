Игнасио Бусе стал первым финалистом турнира АТР-500 в Гамбурге
57-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе в полуфинале «пятисотника» в Гамбурге обыграл соперника из США Александра Ковачевича, занимающего в мировом рейтинге 94-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Гамбург (м). 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 16:40 МСК
94
Александр Ковачевич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
57
Игнасио Бусе
По ходу матча Ковачевич не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Бусе подал навылет один раз, сделал одну двойную ошибку и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из пяти.
В финале соперником Бусе станет победитель матча между Томми Полом и Алексом де Минором. Действующий победитель турнира — Флавио Коболли.
