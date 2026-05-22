Бублик проиграл Тьену в полуфинале турнира АТР-250 в Женеве
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в полуфинале турнира АТР-250 в Женеве проиграл американцу Лёнеру Тьену, занимающему в мировом рейтинге 20-е место, и не смог выйти в финал. Встреча соперников продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (5:7).
Женева. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 17:10 МСК
Лёнер Тьен
Александр Бублик
По ходу матча Тьен сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Бублик подал навылет 10 раз, сделал пять двойных ошибок и реализовал все три заработанных брейк-пойнта.
В финале Лёнер Тьен сразится с аргентинцем Мариано Навоне. Действующий чемпион турнира — Новак Джокович.
