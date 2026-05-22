Лёнер Тьен — Александр Бублик, результат матча 22 мая 2026, счёт 2:1, 1/2 финала; ATP 250 Женева

Бублик проиграл Тьену в полуфинале турнира АТР-250 в Женеве
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в полуфинале турнира АТР-250 в Женеве проиграл американцу Лёнеру Тьену, занимающему в мировом рейтинге 20-е место, и не смог выйти в финал. Встреча соперников продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (5:7).

Женева. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 17:10 МСК
Лёнер Тьен
20
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
1 		6 6 5
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

По ходу матча Тьен сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Бублик подал навылет 10 раз, сделал пять двойных ошибок и реализовал все три заработанных брейк-пойнта.

В финале Лёнер Тьен сразится с аргентинцем Мариано Навоне. Действующий чемпион турнира — Новак Джокович.

Сетка турнира АТР-250 в Женеве
«Медведев сейчас смеётся». Страдания Бублика с американцем в Риме разошлись на мемы
