Бублик проиграл Тьену в полуфинале турнира АТР-250 в Женеве

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в полуфинале турнира АТР-250 в Женеве проиграл американцу Лёнеру Тьену, занимающему в мировом рейтинге 20-е место, и не смог выйти в финал. Встреча соперников продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:4, 6:7 (5:7).

По ходу матча Тьен сделал один эйс, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из шести. Бублик подал навылет 10 раз, сделал пять двойных ошибок и реализовал все три заработанных брейк-пойнта.

В финале Лёнер Тьен сразится с аргентинцем Мариано Навоне. Действующий чемпион турнира — Новак Джокович.