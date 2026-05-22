«Главное — не устраивать балаган». Медведев — о планируемом теннисистами бойкоте на «РГ»

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался насчёт планируемого теннисистами бойкота СМИ на предстоящем «Ролан Гаррос». Ранее появилась информация, что спортсмены планируют значительно сократить время общения с прессой на турнире.

«У теннисистов есть представитель, который хочет общаться с [представителями] «Больших шлемов», но [с той стороны] не очень хотят это делать. Мы, игроки, этого хотим. Бойкот — попытка что-то предпринять для улучшения экосистемы тенниса. Возможно, так мы сможем прийти к какому-то диалогу. Общего чата у нас нет, всё на почту приходит. Главное — не устраивать балаган, потому что у всех игроков разное мнение», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.