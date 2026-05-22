Арина Соболенко рассказала, важен ли для неё знак зодиака партнёра

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, важен ли для неё знак зодиака партнёра в отношениях. В марте бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис сделал спортсменке предложение руки и сердца.

— Ты Телец, он — Дева, эти знаки образуют прочный союз…

— Я никогда не привязываю стереотипы к знакам зодиака. Мне кажется, что есть исключения, всё может быть по-разному. Я скажу так: в нём (в Георгиосе Франгулисе, женихе Соболенко. – Прим. «Чемпионата») есть качества, которые очень сильно мне напоминают моего отца. Качества, за которые я обожала и ценила своего отца. И вот это сходится между Девами, у меня папа тоже Дева, — приводит слова Соболенко First&Red.