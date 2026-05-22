Определились финалисты турнира АТР-250 в Женеве
Сегодня, 22 мая, в Женеве продолжился грунтовый турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.
42-я ракетка мира аргентинец Мариано Навоне обыграл норвежца Каспера Рууда, занимающего в мировом рейтинге 17-е место, со счётом 7:5, 6:2.
Женева. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 15:10 МСК
Каспер Рууд
Мариано Навоне
20-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен во втором полуфинале оказался сильнее представителя Казахстана Александра Бублика, занимающего в мировом рейтинге 10-е место (6:1, 4:6, 7:6 (7:5)).
Женева. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 17:10 МСК
Лёнер Тьен
Александр Бублик
Таким образом, в финале турнира АТР-250 в Женеве сразятся Марио Навоне и Лёнер Тьен.
