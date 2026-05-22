Определились финалисты турнира АТР-250 в Женеве

Сегодня, 22 мая, в Женеве продолжился грунтовый турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.

42-я ракетка мира аргентинец Мариано Навоне обыграл норвежца Каспера Рууда, занимающего в мировом рейтинге 17-е место, со счётом 7:5, 6:2.

Женева. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 15:10 МСК
Каспер Рууд
17
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Мариано Навоне
42
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне

20-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен во втором полуфинале оказался сильнее представителя Казахстана Александра Бублика, занимающего в мировом рейтинге 10-е место (6:1, 4:6, 7:6 (7:5)).

Женева. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 17:10 МСК
Лёнер Тьен
20
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
1 		6 6 5
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Таким образом, в финале турнира АТР-250 в Женеве сразятся Марио Навоне и Лёнер Тьен.

Сетка турнира АТР-250 в Женеве
