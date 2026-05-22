Главная Теннис Новости

«Наша мысль ясна и честна для всех». Соболенко — о бойкоте прессы на ТБШ

«Наша мысль ясна и честна для всех». Соболенко — о бойкоте прессы на ТБШ
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему считает важным поднять тему низких денежных призовых на турнирах «Большого шлема».

Ранее несколько теннисистов высказали мысль о возможном бойкоте ТБШ из-за недовольства гонорарами на крупнейших соревнованиях, а также планировали сократить время на общение с прессой на этих турнирах.

«Я думаю, что речь идёт не обо мне, а о тех, кто стоит в рейтинге ниже и испытывает трудности. С таким процентом, который мы получаем, в теннисном мире жить непросто. Но я как первая ракетка мира должна восстать и бороться: за игроков более низкого рейтинга, за тех, кто возвращается после травм, за восходящее поколение. Думаю, наша мысль ясна и честна для всех.

Я остаюсь при своих словах [о бойкоте]. Сначала мы просто хотели сделать это в уважительном виде. Вы, ребята, знаете, как сильно мы вас уважаем и ценим. Это не ваше решение, оно не о вас. Мы лишь пытаемся бороться за проценты», — сказала Соболенко на пресс-конференции перед «Ролан Гаррос» — 2026.

