Виктория Мбоко — Жаклин Кристиан, результат матча 22 мая 2026, счёт 2:1, 1/2 финала; WTA 500 Страсбург

Мбоко обыграла Кристиан и стала финалисткой турнира WTA-500 в Страсбурге
Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко вышла в финал «пятисотника» в Страсбурге, в полуфинале обыграв представительницу Румынии Жаклин Кристиан, занимающую в мировом рейтинге 33-е место. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.

Страсбург. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 17:40 МСК
Виктория Мбоко
9
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 3 		6 2
         
Жаклин Кристиан
33
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

По ходу матча Мбоко сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. Кристиан подала навылет два раза, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В финале турнира WTA-500 в Страсбурге Мбоко сразится с американкой Эммой Наварро (39-я ракетка мира).

Сетка «пятисотника» в Страсбурге
«Я знаю, чего ожидать». Мирра готова к выходкам французов на старте «Ролан Гаррос»
