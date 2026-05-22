Мбоко обыграла Кристиан и стала финалисткой турнира WTA-500 в Страсбурге

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко вышла в финал «пятисотника» в Страсбурге, в полуфинале обыграв представительницу Румынии Жаклин Кристиан, занимающую в мировом рейтинге 33-е место. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2.

По ходу матча Мбоко сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. Кристиан подала навылет два раза, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В финале турнира WTA-500 в Страсбурге Мбоко сразится с американкой Эммой Наварро (39-я ракетка мира).