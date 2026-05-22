Определились финалистки турнира WTA-500 в Страсбурге

Сегодня, 22 мая, в Страсбурге, Франция, продолжился грунтовый турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны имена обеих финалисток.

39-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро одолела свою соотечественницу Энн Ли, занимающую в мировом рейтинге 30-е место (6:1, 6:3).

Во втором полуфинале девятая ракетка мира канадка Виктория Мбоко оказалась сильнее румынской теннисистки Жаклин Кристиан, занимающей в мировом рейтинге 33-е место (7:6 (7:3), 3:6, 6:2).

Таким образом, в финале турнира в Страсбурге сразятся Виктория Мбоко и Эмма Наварро.