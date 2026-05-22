Определились финалистки турнира WTA-500 в Страсбурге
Сегодня, 22 мая, в Страсбурге, Франция, продолжился грунтовый турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны имена обеих финалисток.

39-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро одолела свою соотечественницу Энн Ли, занимающую в мировом рейтинге 30-е место (6:1, 6:3).

Страсбург. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 15:40 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Во втором полуфинале девятая ракетка мира канадка Виктория Мбоко оказалась сильнее румынской теннисистки Жаклин Кристиан, занимающей в мировом рейтинге 33-е место (7:6 (7:3), 3:6, 6:2).

Страсбург. 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 17:40 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 3 		6 2
         
Таким образом, в финале турнира в Страсбурге сразятся Виктория Мбоко и Эмма Наварро.

