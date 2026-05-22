Алекс де Минор проиграл Томми Полу в полуфинале «пятисотника» в Гамбурге
Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор в полуфинале турнира АТР-500 в Гамбурге уступил сопернику из США Томми Полу, занимающему в мировом рейтинге 26-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:2, 3:6, 3:6.
Гамбург (м). 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 18:40 МСК
Алекс де Минор
Томми Пол
По ходу матча де Минор подал навылет один раз, сделал две двойные ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из шести. Пол подал два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 17.
В финале турнира в Гамбурге Пол сразится с перуанцем Игнасио Бусе. Действующий победитель «пятисотника» в Гамбурге — итальянец Флавио Коболли.
