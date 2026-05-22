Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович — об итальянской забастовке на «Ролан Гаррос»: я в этом не участвую

Джокович — об итальянской забастовке на «Ролан Гаррос»: я в этом не участвую
Комментарии

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не участвует в объявленном ранее топовыми игроками бойкоте СМИ. Накануне стало известно, что теннисисты планируют покидать пресс-конференции в медиадень перед стартом «Ролан Гаррос» после 15 минут от начала в знак протеста против низких призовых на турнирах «Большого шлема».

«Я не был частью процесса, [разработки] плана и принятия решения. Поэтому я в этом не участвую и не могу это комментировать. Всё, что я могу делать — это защищать права игроков, как всегда и делал. Не только топовых, но и тех, кто стоит в рейтинге ниже», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
«Жаль, что дошло до этого». Теннисисты устроили странную забастовку на «Ролан Гаррос»
«Жаль, что дошло до этого». Теннисисты устроили странную забастовку на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android