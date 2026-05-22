Джокович — об итальянской забастовке на «Ролан Гаррос»: я в этом не участвую

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не участвует в объявленном ранее топовыми игроками бойкоте СМИ. Накануне стало известно, что теннисисты планируют покидать пресс-конференции в медиадень перед стартом «Ролан Гаррос» после 15 минут от начала в знак протеста против низких призовых на турнирах «Большого шлема».

«Я не был частью процесса, [разработки] плана и принятия решения. Поэтому я в этом не участвую и не могу это комментировать. Всё, что я могу делать — это защищать права игроков, как всегда и делал. Не только топовых, но и тех, кто стоит в рейтинге ниже», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом «Ролан Гаррос».