Определились финалисты турнира ATP-500 в Гамбурге
Сегодня, 22 мая, в Гамбурге продолжился грунтовый турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.
57-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе обыграл представителя США Александра Ковачевича, занимающего в мировом рейтинге 94-е место, с результатом 6:1, 6:4.
Гамбург (м). 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 16:40 МСК
94
Александр Ковачевич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
57
Игнасио Бусе
Американец Томми Пол (26-я ракетка мира) во втором полуфинале одолел соперника из Австралии Алекса де Минора, занимающего в мировом рейтинге девятое место. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.
Гамбург (м). 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 18:40 МСК
9
Алекс де Минор
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|3
|
|6
|6
26
Томми Пол
Таким образом, в финале турнира в Гамбурге сразятся Игнасио Бусе и Томми Пол.
