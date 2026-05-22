Главная Теннис Новости

Определились финалисты турнира ATP-500 в Гамбурге

Сегодня, 22 мая, в Гамбурге продолжился грунтовый турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня состоялись два полуфинальных матча, по результатам которых стали известны имена обоих финалистов.

57-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе обыграл представителя США Александра Ковачевича, занимающего в мировом рейтинге 94-е место, с результатом 6:1, 6:4.

Гамбург (м). 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 16:40 МСК
Александр Ковачевич
94
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Игнасио Бусе
57
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе

Американец Томми Пол (26-я ракетка мира) во втором полуфинале одолел соперника из Австралии Алекса де Минора, занимающего в мировом рейтинге девятое место. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Гамбург (м). 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 18:40 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 3
2 		6 6
         
Томми Пол
26
США
Томми Пол
Т. Пол

Таким образом, в финале турнира в Гамбурге сразятся Игнасио Бусе и Томми Пол.

Сетка «пятисотника» в Гамбурге
