Стал известен соперник Романа Сафиуллина в стартовом матче на «Ролан Гаррос» — 2026

Определился соперник 142-й ракетки мира российского теннисиста Романа Сафиуллина в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2026. Стартовую встречу на турнире в Париже Сафиуллин проведёт с 17-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Матч запланирован на понедельник, 25 мая. Начало – в 12:00 мск.

Сафиуллин ранее квалифицировался в основную сетку «Ролан Гаррос», в финале отборочной стадии обыграв немца Тома Генча.

Встречи основной сетки турнира стартуют 24 мая. Действующим победителем «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который пропустит турнир из-за обострившейся травмы запястья.