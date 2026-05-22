Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стал известен соперник Романа Сафиуллина в стартовом матче на «Ролан Гаррос» — 2026

Стал известен соперник Романа Сафиуллина в стартовом матче на «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Определился соперник 142-й ракетки мира российского теннисиста Романа Сафиуллина в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2026. Стартовую встречу на турнире в Париже Сафиуллин проведёт с 17-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Матч запланирован на понедельник, 25 мая. Начало – в 12:00 мск.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:00 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Сафиуллин ранее квалифицировался в основную сетку «Ролан Гаррос», в финале отборочной стадии обыграв немца Тома Генча.

Ролан Гаррос — квалификация (м). Финал
22 мая 2026, пятница. 14:30 МСК
Том Генч
219
Германия
Том Генч
Т. Генч
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 4
6 		6 4 6
         
Роман Сафиуллин
142
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Встречи основной сетки турнира стартуют 24 мая. Действующим победителем «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который пропустит турнир из-за обострившейся травмы запястья.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026
Материалы по теме
Медведев, Мирра, Рублёв: все россияне в обеих сетках «Ролан Гаррос» — 2026
Медведев, Мирра, Рублёв: все россияне в обеих сетках «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android