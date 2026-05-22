Стал известен соперник Романа Сафиуллина в стартовом матче на «Ролан Гаррос» — 2026
Определился соперник 142-й ракетки мира российского теннисиста Романа Сафиуллина в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2026. Стартовую встречу на турнире в Париже Сафиуллин проведёт с 17-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом. Матч запланирован на понедельник, 25 мая. Начало – в 12:00 мск.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
25 мая 2026, понедельник. 12:00 МСК
Каспер Рууд
Не начался
Роман Сафиуллин
Сафиуллин ранее квалифицировался в основную сетку «Ролан Гаррос», в финале отборочной стадии обыграв немца Тома Генча.
Ролан Гаррос — квалификация (м). Финал
22 мая 2026, пятница. 14:30 МСК
219
Том Генч
Окончен
1 : 2
|7 7
|4
|6 4
|6
142
Роман Сафиуллин
Встречи основной сетки турнира стартуют 24 мая. Действующим победителем «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который пропустит турнир из-за обострившейся травмы запястья.
