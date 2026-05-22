Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко поделилась, возьмёт ли после свадьбы фамилию мужа

Арина Соболенко поделилась, возьмёт ли после свадьбы фамилию мужа
Комментарии

Первая ракетка мира, победительница четырёх турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, планирует ли после свадьбы брать фамилию мужа. В марте бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис сделал спортсменке предложение руки и сердца.

— Ты планируешь брать фамилию Франгулис?
— У меня будет моя фамилия. У меня есть своя история, и, слава богу, меня понимают. Мне хочется фамилию моего отца в историю вписать. Но если у нас когда-нибудь будут дети, там будет борьба. Но я уже проигрываю в этой битве, так что, наверное, да, дети у нас будут уже Франгулисами, – приводит слова Соболенко First&Red.

Материалы по теме
«Ролан Гаррос» — 2026: Мирра Андреева или Соболенко?
«Ролан Гаррос» — 2026: Мирра Андреева или Соболенко?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android