Арина Соболенко поделилась, возьмёт ли после свадьбы фамилию мужа

Первая ракетка мира, победительница четырёх турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, планирует ли после свадьбы брать фамилию мужа. В марте бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис сделал спортсменке предложение руки и сердца.

— Ты планируешь брать фамилию Франгулис?

— У меня будет моя фамилия. У меня есть своя история, и, слава богу, меня понимают. Мне хочется фамилию моего отца в историю вписать. Но если у нас когда-нибудь будут дети, там будет борьба. Но я уже проигрываю в этой битве, так что, наверное, да, дети у нас будут уже Франгулисами, – приводит слова Соболенко First&Red.