Вера Звонарёва проиграла в финале парного турнира WTA-250 в Рабате
Дуэт российской теннисистки Веры Звонарёвой и индонезийки Алдилы Сутджиади в финале турнира категории WTA-250 в парном разряде уступил Эдис Чун (Гонконг) и Магали Кемпен (Бельгия). Встреча соперниц продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 6:10.
По ходу матча Звонарёва/Сутджиади сделали один эйс, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 12. Чун/Кемпен ни разу подали навылет, допустли пять двойных ошибок, а также реализовали 2 брейк-пойнта из 10.
Ранее Вера Звонарёва потерпела поражение в первом круге турнира в Рабате в одиночном разряде в матче с Петрой Марчинко.
Рабат. 1-й круг
18 мая 2026, понедельник. 14:45 МСК
Петра Марчинко
Окончен
2 : 0
|6
|4
Вера Звонарёва
