Мирра Андреева дала оценку своей подготовке к «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила свою подготовку к предстоящему турниру «Ролан Гаррос», основная сетка которого стартует 24 мая.

— Как проходит твоя подготовка к турниру, если учитывать отличные результаты на грунте в этом сезоне?

— Подготовка пока идёт отлично. Я люблю играть в Париже на этих грунтовых кортах. Очень рада вернуться. Показала неплохой результат здесь в прошлом году. Также чувствую, что у меня был очень хороший старт на грунте в этом сезоне. Я просто очень рада начать турнир в воскресенье, — сказала Андреева на пресс-конференции перед началом турнира.