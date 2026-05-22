Мирра Андреева ответила, чувствует ли себя увереннее на своём пятом «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ответила, чувствует ли себя с каждым годом увереннее на турнире «Ролан Гаррос», несмотря на юный возраст.

— Ты приезжаешь сюда уже много лет. Начинаешь ли чувствовать, что лучше понимаешь ситуацию, ведь ты уже не новичок на этом турнире, несмотря на свой молодой возраст?
— Я считаю, что ещё не очень давно здесь нахожусь, но да, это мой четвёртый год в Париже. В 2022-м я играла на юниорском турнире. Значит, можно даже считать пятым. Так что да, я приезжаю сюда уже довольно давно и всегда очень рада быть здесь. Это второй турнир «Большого шлема» в сезоне, особая атмосфера. Поэтому я чувствую, что уже знакома с некоторыми вещами. Я уже знаю людей, которые здесь работают. Также знаю многих игроков. Но я всё ещё чувствую, что не очень давно здесь нахожусь, — сказала Андреева на пресс-конференции перед началом турнира.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
