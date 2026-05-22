«Всё дело в том, что я люблю играть в теннис». М. Андреева — об успехах в парном разряде

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась, в чём видит причину своих успешных выступлений не только в одиночном, но и парном разрядах.

— Ты отлично играешь в одиночном разряде, но также преуспеваешь и в парном с Дианой Шнайдер. Что делает тебя такой хорошей парной теннисисткой?

— Думаю, всё дело в том, что я люблю играть в теннис. В парном разряде я не так сильно нервничаю и переживаю, а действительно сосредоточиваюсь на том, как получать удовольствие. Выступление в парном разряде напоминает мне о том, как мы с моей сестрой играли в пинг-понг. Это просто время для удовольствия и веселья, хотя мы были очень конкурентоспособны. У меня такое же чувство, когда я играю в парном разряде. Конечно, я хочу победить, но, знаете, при этом наслаждаюсь матчем на корте. Так что просто у меня меньше стресса, когда я играю в парном разряде.

— Хотела бы ты так же ощущать себя в одиночных матчах?

— Конечно, это было бы идеально. Очевидно, я очень хочу хорошо выступить в одиночном разряде, качественно играть и забирать много матчей. Знаете, на меня оказывается немного больше давления. Иногда я сама на себя оказываю давление, что нормально, но в последнее время справляюсь с этим немного лучше. Конечно, постараюсь сделать всё возможное, чтобы чувствовать себя так же, когда играю в одиночном разряде, — сказала Андреева на пресс-конференции перед началом «Ролан Гаррос» — 2026.

17 мая Андреева и Шнайдер выиграли «тысячник» в Риме.