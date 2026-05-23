Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — о борьбе с излишней самокритикой: позитивная сторона мне нравится больше

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что помогает ей бороться с излишней строгостью и критикой к себе во моменты неудач.

— В прошлом ты была очень самокритична. Какие советы тебе давали психолог и тренер Кончита Мартинес, чтобы не слишком расстраиваться на корте?
— Очевидно, всё ещё бывают моменты, когда я слишком строга к себе, потому что по какой-то причине мне не нравится своя игра или, допустим, упускается очко, которое, как мне казалось, должна была выиграть. Чувствую, что в последнее время стало лучше. Понимаю, что когда не реагирую ни на что на корте или когда просто пытаюсь говорить себе хорошие позитивные слова, то играть становится намного легче. Я могу лучше думать, принимать лучшие решения, не так много попадать в ауты. Так что немного почувствовала разницу и на самом деле не хочу так сильно впадать в негативное мышление, которое делает игру намного сложнее. Поэтому я прочувствовала и негативные, и позитивные стороны. Позитивная сторона мне нравится больше, – сказала Андреева на пресс-конференции перед началом «Ролан Гаррос» — 2026.

