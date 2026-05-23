Мирра Андреева рассказала об ожиданиях от своего первого матча на «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от своего первого матча на предстоящем турнире «Ролан Гаррос» — 2026. Россиянка в первом круге сыграет с француженкой Фионой Ферро (200-я ракетка мира).

— Видела ли ты сетку и знаешь ли свою соперницу по первому кругу Фиону Ферро? У тебя есть опыт игры с некоторыми местными теннисистками на турнирах «Большого шлема» за последний год, в том числе здесь. Чему ты научилась в предыдущих матчах и насколько может быть сложно пройти француженку?

— Конечно, играть с французской теннисисткой никогда не бывает легко, особенно в Париже. Очевидно, зрители будут поддерживать её изо всех сил, и это совершенно нормально. У меня есть некоторый опыт с прошлого года, когда я играла в четвертьфинале с Лоис Буассон. Я примерно знаю, чего ожидать. Буду готовиться к этому матчу так же, как и к любому другому, а затем посмотрим, как всё пойдёт. Надеюсь, что французские болельщики не будут слишком строги ко мне. Думаю, это будет очень зрелищный матч, — сказала Андреева на пресс-конференции перед началом турнира.