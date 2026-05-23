Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева рассказала об ожиданиях от своего первого матча на «Ролан Гаррос» — 2026

Мирра Андреева рассказала об ожиданиях от своего первого матча на «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от своего первого матча на предстоящем турнире «Ролан Гаррос» — 2026. Россиянка в первом круге сыграет с француженкой Фионой Ферро (200-я ракетка мира).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Фиона Ферро
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро

— Видела ли ты сетку и знаешь ли свою соперницу по первому кругу Фиону Ферро? У тебя есть опыт игры с некоторыми местными теннисистками на турнирах «Большого шлема» за последний год, в том числе здесь. Чему ты научилась в предыдущих матчах и насколько может быть сложно пройти француженку?
— Конечно, играть с французской теннисисткой никогда не бывает легко, особенно в Париже. Очевидно, зрители будут поддерживать её изо всех сил, и это совершенно нормально. У меня есть некоторый опыт с прошлого года, когда я играла в четвертьфинале с Лоис Буассон. Я примерно знаю, чего ожидать. Буду готовиться к этому матчу так же, как и к любому другому, а затем посмотрим, как всё пойдёт. Надеюсь, что французские болельщики не будут слишком строги ко мне. Думаю, это будет очень зрелищный матч, — сказала Андреева на пресс-конференции перед началом турнира.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Материалы по теме
«Я знаю, чего ожидать». Мирра готова к выходкам французов на старте «Ролан Гаррос»
«Я знаю, чего ожидать». Мирра готова к выходкам французов на старте «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android