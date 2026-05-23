Новака Джоковича поздравили с днём рождения перед стартом «Ролан Гаррос» — 2026

Четвёртой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу устроили небольшое празднование дня рождения перед стартом турнира «Ролан Гаррос» в Париже. Вчера, 22 мая, Джоковичу исполнилось 39 лет. Видео с поздравлением опубликовал официальный аккаунт турнира на странице в соцсети.

Серб начнёт своё выступление на «Ролан Гаррос» в воскресенье, 24 мая. Стартовый матч он проведёт с французом Джованни Мпетчи Перрикаром, занимающим в мировом рейтинге 80-е место. Предварительное начало встречи — 21:15 мск.

Джокович является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира. Он — рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24), а также победитель 101 турнира серии ATP в одиночном разряде.

Шанс для Синнера, Джоковича и Медведева! Кто выиграет «Ролан Гаррос» — 2026?
