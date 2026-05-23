«Уважаю то, что делают другие». М. Андреева — о решении игроков бойкотировать СМИ

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что поддерживает и уважает решение других игроков в туре, связанное с бойкотом СМИ из-за маленьких, по их мнению, призовых на турнирах «Большого шлема». Накануне стало известно, что теннисисты планируют покидать пресс-конференции в медиадень перед стартом «Ролан Гаррос» после 15 минут от начала в знак протеста.

— Участвуешь ли ты сегодня в забастовке игроков?

— Уважаю то, что делают другие теннисисты, и понимаю их. Я их поддерживаю. Мне кажется, что мы все едины в этом решении, — сказала Андреева на пресс-конференции перед началом турнира.