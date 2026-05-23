Медведев высказался об отсутствии Алькараса на «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал отсутствие второго номера рейтинга испанца Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос».

— Насколько важно выступать на таком турнире без Карлоса? Я знаю, что вы обыграли его ранее в этом году, но он и Янник были настолько доминирующими, насколько это меняет ваше настроение?
— Честно говоря, для меня это не имеет значения, потому что это «Ролан Гаррос», а я никогда не был здесь в полуфинале. Конечно, если я выхожу в полуфинал и играю с Янником, и, возможно, вы знаете, что Карлоса нет на другой стороне, вы думаете: «Ладно, может быть, будет проще попытаться выиграть» (смеётся). Но на данный момент мы не готовы. Я играю свой 1-й раунд, который, вероятно, проиграл 6 раз на «Ролан Гаррос», поэтому я просто хочу сделать всё, что в моих силах, и постараться пройти дальше по жеребьевке. Как я уже сказал, возможно, если я выйду в полуфинал или финал, то смогу ответить на тот же вопрос и сказать: «Да, знаешь что, его здесь нет, так что, возможно, мне будет легче выиграть всё это дело"» Но в целом я бы сказал, что надеюсь, что он вернется как можно быстрее. Мы рады видеть его как в раздевалке, так и на корте, — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».

Также Алькарас не сыграет на Уимблдоне 2026 года.

