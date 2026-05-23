«Первый раз, когда игроки действительно сплотились». Медведев — о протесте против призовых

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал протест игроков против низких денежных призовых на «Ролан Гаррос» и других турнирах ТБШ.

— Вы участвуете в протесте игроков по поводу призовых, верно? Как вы думаете, готовы ли теннисисты пойти на жертвы ради достижения своих целей?

— Сложный вопрос, потому что внутри многое происходит. Я думаю, сейчас мы знаем, чего хотим как спортсмены, и это хорошо. Вероятно, это первый раз за всё моё время в туре, когда игроки действительно сплотились. Мы не хотим навредить себе, да и вообще кому-либо. Мы просто хотим поговорить с организаторами ТБШ, хотя нам кажется, что они, возможно, недостаточно хотят такой дискуссии. Мы предпринимаем некоторые шаги, чтобы начать этот разговор, и всё. Я не думаю, что то, что мы делаем, действительно плохо, потому что это разовая акция, чтобы посмотреть, как всё пойдёт. И я думаю, что есть некоторый прогресс, особенно после слов Янника в Риме и тому подобного. Так что мы просто пытаемся быть услышанными, причём мы хотим этого именно на ТБШ, — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».

4 мая группа из 20 ведущих теннисистов ATP и WTA выпустила совместное заявление, в котором выразила разочарование уровнем призовых на предстоящем «Ролан Гаррос». В апреле организаторы «Ролан Гаррос» объявили об увеличении призового фонда на 9,5% — до €61,7 млн. Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по €2,8 млн, финалисты — по €1,4 млн. Однако ведущие игроки посчитали это повышение недостаточным.